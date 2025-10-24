Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bedrohung und Belästigung auf sexueller Basis in Hamburger S-Bahn-

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein Mann (m.27) am 22. Oktober 2025 gegen 18.10 Uhr eine 23-Jährige in einer fahrenden S-Bahn auf der Fahrt vom Hauptbahnhof zum Bahnhof Harburg direkt angeschaut und dabei in der Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Mehrfach soll die Geschädigte den Tatverdächtigen aufgefordert haben die Handlungen zu unterlassen. Diese Tathandlungen wurden von der Geschädigten mit dem Handy zur Beweissicherung gefilmt.

"Der Beschuldigte soll daraufhin die 23-Jährige massiv mit einer Bierflasche bedroht und mit äußerst üblen Kraftausdrücken beleidigt haben. Weiterhin soll der Tatverdächtige damit gedroht haben an der Geschädigten nach Ausstieg aus dem Zug gewaltsam sexuelle Handlungen vorzunehmen."

Telefonisch alarmierte Bundespolizisten konnten die Beteiligten nach Halt der S-Bahn im Bahnhof Harburg am Bahnsteig feststellen. Die Geschädigte wurde nach entsprechender Aussage vor Ort mit Hinweis auf entsprechende Opferschutzmöglichkeiten entlassen. Der polizeilich bereits polizeilich bekannte Tatverdächtige wurde für weitere bundespolizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der tunesische Staatsangehörige wieder entlassen werden. Der Beschuldigte machte keine Angaben zum Tatvorwurf. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Beschuldigten eingeleitet.

"Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt."

Hinweis: Weitere Angaben können von der Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg über den Inhalt der Pressemitteilung hinaus im laufenden Ermittlungs- und Strafverfahren nicht gemacht werden!

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell