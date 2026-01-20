Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einsatzmaßnahmen nach beschädigter Gasleitung

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Räumungen nach angebohrter Gasleitung in Ebingen

Eine beschädigte Gasleitung hat am Dienstagmittag zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Ebingen geführt. Gegen zwölf Uhr wurde bei Bauarbeiten in der Straße Untere Vorstadt eine Gasleitung angebohrt, worauf von dem Unternehmen selbst der Notruf gewählt wurde. Da die Beschädigung nicht sofort abgedichtet werden konnte, wurden die umliegenden Gebäude vorsorglich geräumt und der betroffene Bereich weiträumig abgesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Betroffen waren neben der Unteren Vorstadt und der Schmiechastraße unter anderem auch Teile der Bleiche-, Garten- und Bahnhofstraße, der Bitzer Steige sowie der Fußgängerzone. Die zunächst ins Freie geleiteten Personen wurden in eine unweit entfernt gelegene Halle gebracht und dort betreut. Verletzte wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Arbeiten zur Abdichtung der beschädigten Leitung, sowie die Absperrmaßnahmen dauern zur Stunde (15.15 Uhr) noch an. (mr/cw)

