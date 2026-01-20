Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Gaststätte; Betrunken und ohne Führerschein zur Polizei gefahren; weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Karlstraße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Die Täter verschafften sich zwischen 23 Uhr und 8.15 Uhr gewaltsam Zutritt in den Innenraum und entwendeten neben Bargeld auch mehrere Elektrogeräte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (md)

Lichtenstein (RT): Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Dienstagmorgen auf der Holzelfinger Steige (L387) ereignet. Gegen 7.50 Uhr befuhr die 39-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz CLA die Steige aufwärts, als sie aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem talwärts fahrenden Mercedes-Benz Sprinter eines 32-Jährigen frontal kollidierte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes, wurde bei beiden Fahrzeugen jeweils ein Vorderrad aus der Verankerung gerissen. Die beiden Fahrzeuglenker, als auch die beiden Beifahrer des Sprinters blieben unverletzt. Die Holzelfinger Steige musste für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis 10.30 Uhr vollgesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt. (md)

Albstadt (ZAK): Betrunken zur Polizei gefahren

Ein Mann ist am Dienstagmittag in betrunkenem Zustand zum Polizeirevier Albstadt gefahren, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der 58-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit einem Skoda zur Polizei gefahren, da er persönliche Papiere nicht mehr auffinden konnte. Beim Gespräch mit einem Polizisten fiel dem Beamten eine erhebliche Alkoholfahne bei dem Mann auf. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass ihm vor zwei Jahren bereits der Führerschein wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden war. Der 58-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet eine erneute Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (ms)

Balingen (ZAK): Unfall im Einmündungsbereich

Drei leicht verletzte Personen, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in Balingen. Kurz vor 7.30 Uhr war ein 18-jähriger Audi-Fahrer aus Fahrtrichtung Ostdorf kommend auf der L 385 unterwegs und wollte an der Einmündung zur K 7125 nach links in Richtung Bundesstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Audi, der von einem 45-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Kollision zogen sich der Unfallverursacher, dessen 23-jähriger Beifahrer und auch der Lenker des entgegenkommenden Audis leichte Verletzungen zu. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die drei Personen in ein Krankenhaus. (tr)

