Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Lagerhalle niedergebrannt

Reutlingen (ots)

Lichtenstein-Honau (RT): Ein Brand in einer Lagerhalle hat am frühen Donnerstagmorgen den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Gegen 00.50 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Pappelweg aus, nachdem mehrere Anrufer einen Gebäudebrand gemeldet hatten. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Halle komplett nieder. Der Sachschaden wird auf circa 500.000 Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Pfullingen. Die Feuerwehr war mit 25 Fahrzeugen und 87 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften sowie die Polizei mit vier Streifenbesatzungen vor Ort. Zur Dokumentation wurde zeitweise ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell