PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Lagerhalle niedergebrannt

Reutlingen (ots)

Lichtenstein-Honau (RT): Ein Brand in einer Lagerhalle hat am frühen Donnerstagmorgen den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Gegen 00.50 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Pappelweg aus, nachdem mehrere Anrufer einen Gebäudebrand gemeldet hatten. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Halle komplett nieder. Der Sachschaden wird auf circa 500.000 Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Pfullingen. Die Feuerwehr war mit 25 Fahrzeugen und 87 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften sowie die Polizei mit vier Streifenbesatzungen vor Ort. Zur Dokumentation wurde zeitweise ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen

Martin Schatzinger

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 16:39

    POL-RT: Verkehrsunfall auf Zebrastreifen

    Reutlingen (ots) - Dettingen/Erms (RT): Verkehrsunfall auf Zebrastreifen Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Mittwochmorgen auf dem Zebrastreifen der Uracher Straße ereignet. Gegen 7.20 Uhr war eine Zehnjährige auf einem E-Scooter zunächst auf dem Gehweg unterwegs und wollte auf Höhe von Gebäude Nr. 61 den dortigen Fußgängerüberweg queren. Hierbei wurde das Hinterrad des Scooters vom Opel ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:08

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Raubdelikt

    Reutlingen (ots) - Bei Gefahrenbremsung gestürzt (Zeugenaufruf) Ein Kind hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Gegen 17.50 Uhr war ein noch unbekannter Autofahrer auf der Alteburgstraße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Auerbachstraße abbiegen. Ihm entgegen kam eine weitere Pkw-Lenkerin, die ebenfalls in die Auerbachstraße ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 00:19

    POL-RT: Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.01.2020 / 15.23 Uhr

    Reutlingen (ots) - Albstadt (ZAK): Einsatzmaßnahmen nach beschädigter Gasleitung Die am Dienstagmittag bei Bauarbeiten in der Straße Untere Vorstadt beschädigte Gasleitung konnte gegen 17.15 Uhr, nach Hinzuziehung von erforderlichem Spezialwerkzeug abgedichtet werden. Nach entsprechenden Überprüfungen durch die Feuerwehr konnte der Gefahrenbereich wieder aufgelöst werden und alle Anwohner in die Gebäude ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren