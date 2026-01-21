PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall auf Zebrastreifen

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Verkehrsunfall auf Zebrastreifen

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Mittwochmorgen auf dem Zebrastreifen der Uracher Straße ereignet. Gegen 7.20 Uhr war eine Zehnjährige auf einem E-Scooter zunächst auf dem Gehweg unterwegs und wollte auf Höhe von Gebäude Nr. 61 den dortigen Fußgängerüberweg queren. Hierbei wurde das Hinterrad des Scooters vom Opel einer 45-jährigen Frau touchiert, die auf der Uracher Straße ortseinwärts fuhr. Das Mädchen stürzte in der Folge zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden an den Fahrzeugen auf circa 1.600 Euro belaufen. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

