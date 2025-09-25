POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 40. KW
Trier (ots)
An folgendem Standort misst die Polizei in der 40. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 29. September:
B51 Masholder; B50, Longkamp; L55 Zeltingen-Rachtig; L54 Wengerohr; B53 Ehrang; A60, Prüm; A64 Pfalzel
Dienstag, 30. September:
B50 Altrich; L47 Wehlen, A1 Mehring; B51 Aach
Mittwoch, 1. Oktober:
L57 Ürzig, B51 Bitburg; K134 Konz
Donnerstag, 2. Oktober:
L54 Wengerohr; B50 Longkamp, A60 Prüm; L57 Ürzig
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Michael Notzon, Pressestelle
Telefon: 0651 983 40025
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell