Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 40. KW

Trier (ots)

An folgendem Standort misst die Polizei in der 40. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 29. September:

B51 Masholder; B50, Longkamp; L55 Zeltingen-Rachtig; L54 Wengerohr; B53 Ehrang; A60, Prüm; A64 Pfalzel

Dienstag, 30. September:

B50 Altrich; L47 Wehlen, A1 Mehring; B51 Aach

Mittwoch, 1. Oktober:

L57 Ürzig, B51 Bitburg; K134 Konz

Donnerstag, 2. Oktober:

L54 Wengerohr; B50 Longkamp, A60 Prüm; L57 Ürzig

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Michael Notzon, Pressestelle
Telefon: 0651 983 40025
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

