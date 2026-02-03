Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kapitalverbrechen in Dormagen - Ergebnis der Obduktion

Dormagen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei:

Mit Pressemeldungen vom 29.01.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6206206) sowie 03.02.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6209460) berichteten wir von der Einrichtung einer Mordkommission wegen eines möglichen Tötungsdeliktes in Dormagen zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen.

Im Zuge der Obduktion des 14-jährigen Geschädigten konnten sowohl Stich- als auch Schnittverletzungen festgestellt werden. Ausweislich des Ergebnisses der Obduktion ist der Geschädigte infolge dieser Stich- und Schnittverletzungen verstorben, sodass Polizei und Staatsanwaltschaft nunmehr sicher von einem Tötungsdelikt ausgehen.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Sobald es neue Erkenntnisse in diesem Fall gibt, werden diese über die offiziellen Kanäle der Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell