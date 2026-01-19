PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Suchmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei in der Nacht vom 18. auf den 19.01.2026 in Kempenich (AW) - Polizei Adenau erbittet Hinweise

Kempenich (ots)

Am späten Sonntagabend (18.01.2026) ging bei der Polizei gegen 22:15 Uhr der Hinweis eines Bürgers ein, wonach in der Ortslage Kempenich (Kreis Ahrweiler), Bereich Gartenstraße/Frankenweg, ein ca. 10 Jahre alter Junge barfuß -nur mit Socken- auf der Straße herumlaufe. Leider konnte der Zeuge dem Jungen nicht folgen und verlor ihn aus den Augen. Erste Suchmaßnahmen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Adenau verliefen ergebnislos. Auch war kein Kind in dem Bereich als vermisst gemeldet worden. Wegen der vorherrschenden winterlichen Temperaturen und weiterer Umstände konnte eine Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden. In der Folge wurden Polizeistreifen umliegender Dienststellen zusammengezogen und die Freiw. Feuerwehr alarmiert. Unterdessen meldete eine Anwohnerin einen ähnlichen Sachverhalt, welcher sich gegen 21:00 Uhr zugetragen haben soll. Demnach sei ein Kind/Junge im etwa gleichen Alter mit einer Decke den Frankenweg hinaufgelaufen. In der Folge wurde die gesamte Ortslage Kempenich sowie der Ortsrand strukturiert durch Kräfte der Feuerwehr und der Polizei abgesucht. Zudem kam eine Drohne mit Wärmebildkamera des DRK zum Einsatz. Weiterhin wurden anhand der Daten des Einwohnermeldeamtes Familien mit Kindern im o.g. Alter aufgesucht und befragt. Die Such- und Fahndungsmaßnahmen verliefen bis 02:00 Uhr ergebnislos.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02691 925-0 an die Polizeiinspektion Adenau zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ) für die PI Adenau
Michels, EPHK (PvD)
Telefon: 0261 92156-110
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 12:58

    POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jähriger Maria M.

    Koblenz (ots) - Seit dem 06.01.2026 wird die 16-jährige Maria M. vermisst. Zuletzt aufgehalten hat sie sich in Koblenz Arenberg. Maria ist schlank, ca. 160 groß, hat dunkle Haare und trägt eine Brille. Angaben zur Kleidung sind nicht bekannt. Maria ist im Besitz eines Deutschland-Tickets und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Neben einem Hinweis auf einen Aufenthalt in Montabaur könnte sie sich zumindest ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:37

    POL-PPKO: Kontrollen des Waffen- und Messerverbots im öffentlichen Nahverkehr

    Koblenz (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend führte die Polizeiinspektion Koblenz 1 mehrere Personenkontrollen im Stadtgebiet Koblenz durch. Insbesondere in Bezug auf die geltende Waffenverbotsverordnung im Bereich des ÖPNV und seiner Verkehrsmittel sowie Einrichtungen wurden verschiedene Bushaltestellen im Innenstadtbereich ins Visier genommen. Es wurden 16 Personen ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 16:00

    POL-PPKO: Verkehrskontrollen auf der Pfaffendorfer Brücke

    Koblenz (ots) - Am gestrigen Mittwochabend, den 14.01.2026, führte die Koblenzer Polizei Verkehrskontrollen auf der Pfaffendorfer Brücke durch. Innerhalb von einer Stunde konnten einige Fahrzeuge kontrolliert und diverse Mängel festgestellt werden. Neben einigen Verwarnungen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen konnte auch ein Kennzeichenmissbrauch durch Überkleben des Kennzeichens mit einer nicht zugelassenen Folie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren