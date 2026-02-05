PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrseinschränkungen Dormagen Delhoven

Dormagen (ots)

Am Freitag (06.02.) kommt es im Bereich Delhoven vorausichtlich zwischen 13 Uhr und 16 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund einer stattfindenden Trauerfeier.

Insbesondere wird zeitweise die Durchgangsstraße (L280) von Anstel nach Dormagen zwischen Knechtsteden und Delhoven komplett gesperrt.

Bitte umfahren Sie die Ortslage Delhoven.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

