Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Verkehrseinschränkungen Dormagen Delhoven
Dormagen (ots)
Am Freitag (06.02.) kommt es im Bereich Delhoven vorausichtlich zwischen 13 Uhr und 16 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund einer stattfindenden Trauerfeier.
Insbesondere wird zeitweise die Durchgangsstraße (L280) von Anstel nach Dormagen zwischen Knechtsteden und Delhoven komplett gesperrt.
Bitte umfahren Sie die Ortslage Delhoven.
