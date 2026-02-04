Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte/Königsallee: Taschendiebinnen durch Zivilfahnder festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: 03. Februar 2026, 18:40 Uhr

In den frühen Abendstunden konnten die Zivilfahnder des Einsatztrupps der PI Mitte zwei Frauen wegen Taschendiebstahls auf frischer Tat beobachten. Die zwei Frauen aus Bosnien-Herzegowina wurden festgenommen.

Gegen 18:40 Uhr waren den Beamten die beiden Frauen aufgefallen, die wiederholt die Kö entlanggingen und offenbar gezielt nach unaufmerksamen Passanten Ausschau hielten. Kurz vor dem Erreichen der Heinrich-Heine-Allee schlug das Duo zu: Während eine der Frauen mit einem Schal die Sicht verdeckte, griff die andere von hinten in den Rucksack einer 64-jährigen Dame aus Hannover und entwendete deren Geldbörse aus einem Innenfach.

Anschließend gingen die beiden Frauen zurück in Richtung Königsallee und durchsuchten das erbeutete Portemonnaie nach Bargeld und weiteren Wertgegenständen. Mutmaßlich wertlose Inhalte wurden weggeworfen oder in Mülleimern entsorgt.

Auf der Trinkausstraße erfolgte schließlich der Zugriff durch weitere hinzugezogene Einsatzkräfte. In der Bauchtasche einer Tatverdächtigen konnte das Bargeld aus dem Portemonnaie der geschädigten Dame aufgefunden werden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Frauen aus Bosnien-Herzegowina im Alter von 18 und 28 Jahren.

Die polizeibekannte 28-Jährige wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell