POL-KLE: Geldern - Diebstahl aus Baucontainer
Werkzeuge gestohlen
Geldern (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. Februar 2026) haben unbekannte Täter einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Friedrich-Spee-Straße aufgehebelt. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen und Bauzubehör aus dem Container, darunter vier Stemmhämmer, Akkuschrauber und vier Stromverteiler. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell