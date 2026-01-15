Polizei Paderborn

POL-PB: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Dienstag, 13. Januar, gegen 13.00 Uhr kam es auf der Neuhäuser Straße in Paderborn zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch einen Mercedes-Fahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 41-Jähriger bog mit einem schwarzen VW Bulli von der Ferdiandstraße nach rechts auf die zweispurige Neuhäuser Straße ab. Vom Fürstenweg bog zeitgleich ein Mercedesfahrer auf die Neuhäuser Straße, auch in Richtung Neuhäuser Tor, ab. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.

An der Kreuzung Neuhäuser Tor hielten beide Autos verkehrsbedingt vor der roten Ampel. Der Bullifahrer befand sich mittlerweile auf der Linksabbiegerspur, der Mercedes hielt rechts neben ihm. Dessen Fahrer zeigte dem 41-Jährigen den Mittelfinger. Anschließend öffnete er das Fahrerfenster und sprühte mit einer Sprühdose eine unbekannte Flüssigkeit gegen die Beifahrertür des VW. Danach setze er seine Fahrt fort. Der 41-Jährige fuhr zur Polizeiwache und erstatte Anzeige.

Die Kennzeichenfragmente des silbergrauen Mercedes sollen "PB-DW" lauten und als Zahl eine Sieben enthalten. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Abbiegevorgang machen können, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

