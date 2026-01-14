PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Rücknahme der Fahndung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen - Wer hat Pascal K. gesehen? vom 09.01.2026

Leichlingen/Kreis Paderborn (ots)

Der Jugendliche ist wohlbehalten am Bahnhof angetroffen worden. Wir bedanken uns für die Unterstützung der Bevölkerung. Aus datenschutzrechtlichen Gründen haben wir den Ursprungsartikel gelöscht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

