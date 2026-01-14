POL-PB: Rücknahme der Fahndung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen - Wer hat Pascal K. gesehen? vom 09.01.2026
Leichlingen/Kreis Paderborn (ots)
Der Jugendliche ist wohlbehalten am Bahnhof angetroffen worden. Wir bedanken uns für die Unterstützung der Bevölkerung. Aus datenschutzrechtlichen Gründen haben wir den Ursprungsartikel gelöscht.
