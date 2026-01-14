POL-PB: Rücknahme der Fahndung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen - Wer hat Pascal K. gesehen? vom 09.01.2026

Marienloh (ots) - (md) Erneut hat Asche, die noch nicht vollständig abgekühlt war, einen Brand verursacht mit einem Schaden von 2.500 Euro. Im Talleweg in Marienloh kam es am Montag, 12. Januar, gegen 15.19 Uhr zum Brand an einer Scheune. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt, der Rettungsdienst behandelte den 53 Jahre alten Bewohner des Gebäudes währenddessen. Seine 86 Jahre ...

