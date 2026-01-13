Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in eine Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kirschenkamp in Paderborn-Elsen sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter beschädigte am Sonntagabend, 11. Januar, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr zunächst eine Tür, um in die Wohnung zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

