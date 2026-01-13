PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in eine Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kirschenkamp in Paderborn-Elsen sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter beschädigte am Sonntagabend, 11. Januar, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr zunächst eine Tür, um in die Wohnung zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

