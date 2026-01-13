Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Arnikaweg in Paderborn sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter beschädigte zwischen Mittwoch, 07. Januar, 12.00 Uhr, und Sonntag, 11. Januar, 08.45 Uhr, zunächst eine Terrassentür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell