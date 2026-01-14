Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung durch heiße Asche

Marienloh (ots)

(md) Erneut hat Asche, die noch nicht vollständig abgekühlt war, einen Brand verursacht mit einem Schaden von 2.500 Euro. Im Talleweg in Marienloh kam es am Montag, 12. Januar, gegen 15.19 Uhr zum Brand an einer Scheune.

Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt, der Rettungsdienst behandelte den 53 Jahre alten Bewohner des Gebäudes währenddessen. Seine 86 Jahre alte Mutter hatte nach eigenen Angaben Kaminasche entsorgt, diese war nach Ermittlungen der Polizei noch nicht abgekühlt war. Daher kam es zu starker Rußentwicklung im Bereich der Mülltonnen, die auf das Scheunentor übergriffen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Die Polizei hat während der letzten, kalten Tage zahlreiche dieser Fälle aufgenommen, bei denen Asche, die noch nicht abgekühlt war, entsorgt wurde und anschließend Brände auslöste.

Um Kaminasche sicher abkühlen zu lassen, muss sie mindestens 72 Stunden in einem feuerfesten Metallbehälter mit Deckel (beispielsweise einem speziellen Ascheeimer) vollständig auskühlen, da Glutnester tagelang glühen können; erst dann wird die komplett kalte Asche in den Restmüll gegeben, um Brände in der Mülltonne zu vermeiden und sie nicht in die Biotonne oder den Garten zu geben.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell