PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung durch heiße Asche

Marienloh (ots)

(md) Erneut hat Asche, die noch nicht vollständig abgekühlt war, einen Brand verursacht mit einem Schaden von 2.500 Euro. Im Talleweg in Marienloh kam es am Montag, 12. Januar, gegen 15.19 Uhr zum Brand an einer Scheune.

Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt, der Rettungsdienst behandelte den 53 Jahre alten Bewohner des Gebäudes währenddessen. Seine 86 Jahre alte Mutter hatte nach eigenen Angaben Kaminasche entsorgt, diese war nach Ermittlungen der Polizei noch nicht abgekühlt war. Daher kam es zu starker Rußentwicklung im Bereich der Mülltonnen, die auf das Scheunentor übergriffen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Die Polizei hat während der letzten, kalten Tage zahlreiche dieser Fälle aufgenommen, bei denen Asche, die noch nicht abgekühlt war, entsorgt wurde und anschließend Brände auslöste.

Um Kaminasche sicher abkühlen zu lassen, muss sie mindestens 72 Stunden in einem feuerfesten Metallbehälter mit Deckel (beispielsweise einem speziellen Ascheeimer) vollständig auskühlen, da Glutnester tagelang glühen können; erst dann wird die komplett kalte Asche in den Restmüll gegeben, um Brände in der Mülltonne zu vermeiden und sie nicht in die Biotonne oder den Garten zu geben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 10:10

    POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Arnikaweg in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannte Täter beschädigte zwischen Mittwoch, 07. Januar, 12.00 Uhr, und Sonntag, 11. Januar, 08.45 Uhr, zunächst eine Terrassentür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:09

    POL-PB: Einbruch in eine Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Elsen (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kirschenkamp in Paderborn-Elsen sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannte Täter beschädigte am Sonntagabend, 11. Januar, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr zunächst eine Tür, um in die Wohnung zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 09:08

    POL-PB: Werkzeugdiebstahl auf Baustelle

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte stahlen am Wochenende zwischen Freitagmittag, 9. Januar, 12.00 Uhr und Montag, 12. Januar, 9.29 Uhr auf einer Baustelle an der Bahnhofstraße in Paderborn hochwertiges Werkzeug und flohen in unbekannte Richtung. Der Diebstahl fiel einem Mitarbeiter am Montagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Der oder die Unbekannten hatten hochwertiges Werkzeug gestohlen, der Schaden liegt im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren