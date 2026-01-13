PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Werkzeugdiebstahl auf Baustelle

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte stahlen am Wochenende zwischen Freitagmittag, 9. Januar, 12.00 Uhr und Montag, 12. Januar, 9.29 Uhr auf einer Baustelle an der Bahnhofstraße in Paderborn hochwertiges Werkzeug und flohen in unbekannte Richtung.

Der Diebstahl fiel einem Mitarbeiter am Montagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Der oder die Unbekannten hatten hochwertiges Werkzeug gestohlen, der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Wer am Wochenende verdächtige Beobachtungen an der Örtlichkeit gemacht oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

