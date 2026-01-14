PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Ursache unbekannt: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Büren-Wewelsburg (ots)

(md) Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses geriet am Dienstagabend, 13. Januar, gegen 21.35 Uhr in Brand. Personen verletzten sich nicht. Eine genaue Brandursache konnte die Kriminalpolizei nicht ermitteln.

Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. An dem Mehrfamilienhaus, bestehend aus einem Altbau und einem neuen Anbau, stand der Dachstuhl des Neubaus in Brand.

Einem 61 Jahre Bewohner des Altbaus fielen der Funkenflug und ein Rauschen am Haus auf. Daraufhin verließ er mit seiner Frau die Örtlichkeit und gab auch den beiden weiteren Nachbarn Bescheid. Alle vier Personen blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Dachstuhl, konnte aber keine genaue Brandursache ermitteln.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

