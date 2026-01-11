Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt
Gummersbach (ots)
Unbekannte versuchten zwischen 21:15 Uhr am Freitag (9. Januar) und 05:40 Uhr am Samstag in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Auf der Brück" einzubrechen. Dabei wurde eine Glasscheibe beschädigt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
