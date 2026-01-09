Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

Nümbrecht (ots)

Am frühen Morgen des 9. Januar (Freitag, 6:35 Uhr) kam es auf der L350 bei Friedenthal zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Lkw und ein Pkw beteiligt waren. Ein 58-Jähriger aus Neunkirchen fuhr mit seinem Lkw auf der L350 aus Richtung Müllerhof in Fahrtrichtung Marienberghausen. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 58-jährigen Gummersbachers, welcher in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. In der Folge geriet der Lkw ins Schleudern und rutschte gegen die Leitplanke. Rettungskräfte brachten den Gummersbacher mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Bereich der Unfallstelle musste die L350 für etwa vier Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell