Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Ärztehaus
Hückeswagen (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (7./8. Januar) versuchten Einbrecher, in die Räumlichkeiten eines Ärztehauses in der Straße "Etapler Platz" zu gelangen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand und die Unbekannten zogen unverrichteter Dinge von dannen.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
