POL-GM: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Wiehl (ots)

Als Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Freitag (9. Januar) gegen 3 Uhr auf dem Betriebsgelände in der Straße "Am Verkehrskreuz" eintrafen, bemerkten sie zunächst ein geparktes Auto mit geöffneter Heckklappe, welches auf einem Feldweg unmittelbar neben dem Gelände stand. Kurz darauf erblickten sie eine Person, welche vom Gelände in Richtung des geparkten Pkw lief und dann fußläufig über den Feldweg flüchtete. Alarmierte Beamte konnten die Fußspuren des Flüchtigen im Schnee bis zum Kreuzungsbereich von der Westtangente und der Bielsteiner Straße verfolgen, wo sich die Spur dann verlor. Der Unbekannte hatte im Vorfeld den Zaun um das Gelände der Straßenmeisterei durchtrennt und dann die Tür einer Lagerhalle aufgehebelt. Zahlreiches Werkzeug hatte er bereits auf der Ladefläche des Autos abgelegt, weiteres Werkzeug daneben zum Verladen bereitgelegt. Der Pkw wurde beschlagnahmt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

