POL-KLE: Kranenburg - Zwei Diebstähle auf Firmengelände

Zeugen gesucht

Kranenburg-Nütterden (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitag und am Sonntag (8. Februar 2026) gleich zweimal auf einem Betriebsgelände an der Straße Im Hammereisen Beute gemacht. Auf den Bildern einer Überwachungskamera ist am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr ein Mann zu sehen, der einen Blitzableiter vom Dach eines Anbaus entwendet. Der gleiche Täter ist am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr auf dem Video dabei zu beobachten, wie er mit einem schwarzen PKW, augenscheinlich ein Ford, auf das Gelände fährt, einen dort abgestellten Anhänger an den PKW hängt, und damit davonfährt. Der Anhänger der Marke Barthau trug das grüne Kennzeichen KLE-MJ829. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Diebstählen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

