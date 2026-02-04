Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Lkw verliert Alustrebe

Augsburg (ots)

Bundesstraße 300 / Höhe Gachenbach / FR Dasing - Am Dienstag (03.02.2026) verlor ein Lkw eine Alustrebe. Gegen 13.15 Uhr verlor ein 58-jähriger Lkw-Fahrer eine Alustrebe, die auf die Gegenfahrbahn fiel. Die Polizeibeamten bargen die Strebe und kontrollierten den Lkw-Fahrer. Bei der Kontrolle wurde die Fahrerkarte ausgewertet und u.a. überhöhte Geschwindigkeit festgestellt. Nachdem der 58-Jährige eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen musste, konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes zur Ladungssicherheit. Der 58-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell