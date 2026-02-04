PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Lkw verliert Alustrebe

Augsburg (ots)

Bundesstraße 300 / Höhe Gachenbach / FR Dasing - Am Dienstag (03.02.2026) verlor ein Lkw eine Alustrebe. Gegen 13.15 Uhr verlor ein 58-jähriger Lkw-Fahrer eine Alustrebe, die auf die Gegenfahrbahn fiel. Die Polizeibeamten bargen die Strebe und kontrollierten den Lkw-Fahrer. Bei der Kontrolle wurde die Fahrerkarte ausgewertet und u.a. überhöhte Geschwindigkeit festgestellt. Nachdem der 58-Jährige eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen musste, konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes zur Ladungssicherheit. Der 58-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 14:39

    POL Schwaben Nord: Polizei verhütet Drogenfahrt

    Augsburg (ots) - Inningen - Am Dienstag (03.02.2026) verhinderte die Polizei, dass ein 25-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto fuhr. Gegen 23.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife, dass ein 25-Jähriger mit drogentypischen Auffälligkeiten mit seinem Auto fahren wollte. Das haben die Beamten unterbunden. Die Drogenfahrt konnte dadurch verhindert werden. Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:39

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug - Falscher Arzt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (03.02.2026) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 85-Jährigen. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Arzt aus. Der Unbekannte gab zunächst vor, dass die Tochter der 85-Jahre alten Dame im Krankenhaus sei. Ärzte hätten bei einer Darmspiegelung Krebs festgestellt. Diesen könnte man nur mit ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:38

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug - Falscher Arzt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (03.02.2026) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 85-Jährigen. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Arzt aus. Der Unbekannte gab zunächst vor, dass die Tochter der 85-Jahre alten Dame im Krankenhaus sei. Ärzte hätten bei einer Darmspiegelung Krebs festgestellt. Diesen könnte man nur mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren