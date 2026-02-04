Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug - Falscher Arzt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (03.02.2026) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 85-Jährigen. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Arzt aus. Der Unbekannte gab zunächst vor, dass die Tochter der 85-Jahre alten Dame im Krankenhaus sei. Ärzte hätten bei einer Darmspiegelung Krebs festgestellt. Diesen könnte man nur mit einem Medikament aus der Schweiz behandeln. Die Kosten für die Medikamente müssten durch die 85-Jährige bezahlt werden. Nachdem die Dame kein Barvermögen aufweisen konnte, beendete der unbekannte Täter das Telefonat. Es kam zu keinem Vermögensschaden.

