PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug - Falscher Arzt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (03.02.2026) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 85-Jährigen. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Arzt aus. Der Unbekannte gab zunächst vor, dass die Tochter der 85-Jahre alten Dame im Krankenhaus sei. Ärzte hätten bei einer Darmspiegelung Krebs festgestellt. Diesen könnte man nur mit einem Medikament aus der Schweiz behandeln. Die Kosten für die Medikamente müssten durch die 85-Jährige bezahlt werden. Nachdem die Dame kein Barvermögen aufweisen konnte, beendete der unbekannte Täter das Telefonat. Es kam zu keinem Vermögensschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 14:37

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrerin unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (03.02.2026) war eine 23-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss in der Südtiroler Straße unterwegs. Gegen 15.00 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der 23-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:37

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

    Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am Dienstag (03.02.2026) versuchte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung zu verschaffen. Zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr versuchte ein oder mehrere unbekannte Täter das Zylinderschloss der Wohnungstüre aufzubohren. Dabei brach ein mechanisches Teil und blockierte das Schloss. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 18:07

    POL Schwaben Nord: Weiterführende Pressemitteilung zum Einsatz am 31.01.26

    Augsburg (ots) - Unter Bezugnahme der Pressemitteilung Nr. 0173 vom 02.02.2026 übersenden wir folgende ergänzende Informationen: PP Schwaben Nord - Bereits gegen Ende des Jahres 2024 erhielt die Augsburger Polizei anonyme Hinweise, wonach in einem Club in der Augsburger Innenstadt ein offener Konsum und Handel mit Betäubungsmitteln stattfinden soll. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren