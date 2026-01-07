POL-PPRP: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Zwischen Montag, dem 22.12.2025, 16 Uhr, und Freitag, dem 02.01.2026, 8 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Rottstraße einzubrechen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.
