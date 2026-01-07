POL-PPRP: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Freitag (02.01.2026, 14 Uhr) und Montag (05.01.2026, 11 Uhr) brachen Unbekannte in einen Lagerraum in der Walzmühlstraße ein und entwendeten ein Soundsystem. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963- 24150 entgegen. ...

