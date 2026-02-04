PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Dienstag (03.02.2026) versuchte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung zu verschaffen. Zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr versuchte ein oder mehrere unbekannte Täter das Zylinderschloss der Wohnungstüre aufzubohren. Dabei brach ein mechanisches Teil und blockierte das Schloss. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 18:07

    POL Schwaben Nord: Weiterführende Pressemitteilung zum Einsatz am 31.01.26

    Augsburg (ots) - Unter Bezugnahme der Pressemitteilung Nr. 0173 vom 02.02.2026 übersenden wir folgende ergänzende Informationen: PP Schwaben Nord - Bereits gegen Ende des Jahres 2024 erhielt die Augsburger Polizei anonyme Hinweise, wonach in einem Club in der Augsburger Innenstadt ein offener Konsum und Handel mit Betäubungsmitteln stattfinden soll. Die ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:21

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Autodiebstahl

    Augsburg (ots) - Nördlingen - Bereits am Samstag (24.01.2026) entwendete ein bislang unbekannter Mann ein Elektro-Auto vom Gelände eines Autohauses in der Gewerbestraße. Gegen 20.00 Uhr brachte der Unbekannte offenbar fremde Kennzeichen an dem grauen Hyundai an. Kurze Zeit später entwendete der Mann das Auto. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen des besonders ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:20

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

    Augsburg (ots) - Göggingen / Bundesstraße B 17 / FR Süden - Bereits am Mittwoch (28.01.2026) verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der B 17. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit einem grauen Hyundai die B 17 in Fahrtrichtung Süden. Kurz nach der Auffahrt Eichleitnerstraße im Bereich der Bahnunterführung wechselte der 44-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren