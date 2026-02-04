Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Dienstag (03.02.2026) versuchte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung zu verschaffen. Zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr versuchte ein oder mehrere unbekannte Täter das Zylinderschloss der Wohnungstüre aufzubohren. Dabei brach ein mechanisches Teil und blockierte das Schloss. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell