Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrerin unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Dienstag (03.02.2026) war eine 23-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss in der Südtiroler Straße unterwegs. Gegen 15.00 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der 23-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Die 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
