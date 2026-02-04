Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (03.02.2026) war eine 23-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss in der Südtiroler Straße unterwegs. Gegen 15.00 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der 23-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Die 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

