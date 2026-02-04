Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei verhütet Drogenfahrt
Augsburg (ots)
Inningen - Am Dienstag (03.02.2026) verhinderte die Polizei, dass ein 25-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto fuhr. Gegen 23.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife, dass ein 25-Jähriger mit drogentypischen Auffälligkeiten mit seinem Auto fahren wollte. Das haben die Beamten unterbunden. Die Drogenfahrt konnte dadurch verhindert werden. Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
