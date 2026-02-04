Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug - Falscher Arzt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (03.02.2026) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 85-Jährigen. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Arzt aus. Der Unbekannte gab zunächst vor, dass die Tochter der 85-Jahre alten Dame im Krankenhaus sei. Ärzte hätten bei einer Darmspiegelung Krebs festgestellt. Diesen könnte man nur mit einem Medikament aus der Schweiz behandeln. Die Kosten für die Medikamente müssten durch die 85-Jährige bezahlt werden. Nachdem die Dame kein Barvermögen aufweisen konnte, beendete der unbekannte Täter das Telefonat. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen einem versuchten Betrug. Die 85-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zudem hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

- Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage. - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

- Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

