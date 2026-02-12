PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 12.02.2026, 08:05 Uhr: Kevelaer - Straßensperrung der Kervenheimer Straße
LKW wird geborgen

Kevelaer (ots)

Der LKW wurde inzwischen geborgen, die Straße ist wieder frei. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

