POL-KLE: Kleve - 3. Meldung zum Verkehrsunfall Linienbus und LKW kollidieren im Kreuzungsbereich

Kleve (ots) - Am Donnerstag (12. Februar 2026) gegen 11:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Nassauerallee / Felix-Roelofs-Straße. Ein Linienbus wollte an der Kreuzung von der Nassauerallee nach links auf die Felix-Roelofs-Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW, der von der Gocher Landstraße kommend die ...

mehr