POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall in der Lärmschutzeinhausung auf der A8

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 15:05 Uhr, kam es auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Ost zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden.

Die Fahrzeuge kollidierten auf dem überdachten Abschnitt der Autobahn, der unter eine Lärmschutzeinhausung fällt. Aufgrund der speziellen Gegebenheiten in diesem Bereich und der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für die Rettungskräfte muss die Autobahn in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Nur so kann eine gefahrlose Intervention der Rettungskräfte sichergestellt werden.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Zwei der acht Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten mit erheblichem technischem Aufwand geborgen werden. Dieser Vorgang führte zu einem etwa 12 km langen Stau in beide Richtungen, der den Verkehr bis etwa 18 Uhr erheblich beeinträchtigte. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Pforzheim bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht und Rücksichtnahme im Bereich von Unfallstellen und während der Bergungsarbeiten. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache sind noch im Gange.

Alexander Uhr, Pressestelle

