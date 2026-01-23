Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Verkehrsunfall unter Kokaineinfluss und ohne Fahrerlaubnis

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.01.2026 gegen 19:00 Uhr kam es auf der L455 bei Freinsheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Mercedes Sprinter die L455 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, als sich während der Fahrt die linke hintere Zwillingsbereifung löste und in den Gegenverkehr flog. Eine entgegenkommende 37-jährige Fahrerin eines Renault Clio musste eine Vollbremsung durchführen, wodurch sich die Fahrerin leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Sprinters nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, weshalb eine Blutprobe angeordnet und entnommen wurde. Gegen den 49-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

