Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Betrunken in den Gegenverkehr geraten und Unfall mit Linienbus verursacht.

Neuenbürg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw ist es am Mittwochabend auf der Bundesstraße 294 zwischen Höfen an der Enz und Neuenbürg gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein 58-Jähriger Audi-Fahrer, der gegen 22:30 Uhr auf der Bundesstraße 294 von Höfen an der Enz in Richtung Neuenbürg fuhr, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Linienbus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Audis unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste. Der Fahrer des Linienbusses und die drei zum Unfallzeitpunkt im Bus befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Bus musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Aufgrund austretender Betriebsflüssigkeiten der am Unfall beteiligten Fahrzeuge, war die Reinigung der Fahrbahn durch eine Nassreinigungsfirma erforderlich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 294 für drei Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Der 58-Jährige muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Christopher Konrad, Führungs- und Lagezentrum

