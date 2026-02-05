Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbruch in Tankstelle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Liebenzell (ots)

Am Montagmorgen sind Unbekannte gewaltsam in eine Tankstelle eingedrungen und haben Rauchgut entwendet.

Nach bisherigem Sachstand verschafften sich die Täter kurz nach Mitternacht gewaltsam Zutritt zu der in der Pforzheimer Straße gelegene Tankstelle. Dort nahmen sie Tabakwaren verschiedener Marken und Feuerzeuge an sich. Der genau Wert des Stehlguts ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Bad Liebenzell.

Im Anschluss entfernte sich der Einbrecher in Richtung eines Supermarktes und kann wie folgt beschrieben werden:

- dunkle Schuhe, eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Sturmhaube, durch welche lediglich die Augenpartie des Täters erkennbar war

-athletische, schlanke Figur und zwischen 20 und 30 Jahre alt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell