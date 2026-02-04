Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Einbruch in Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Einbrecher sind am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Schellbronn eingedrungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachen die noch unbekannten Täter in der Zeit von 16:35 Uhr bis 19:15 Uhr durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür in ein Wohnanwesen in der Schönblickstraße ein. Im Haus wurde das Inventar nach Wertgegenständen durchsucht. Mit einer Beute im Gesamtwert einer mittleren dreistelligen Summe konnten die Diebe das Gelände wieder unbemerkt verlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Fabian Ottburg, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell