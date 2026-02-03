PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrüger erneut erfolgreich durch Love-Scamming

Freudenstadt (ots)

Zwei Frauen aus dem Bereich Freudenstadt sind Opfer von Liebesbetrügern geworden und haben einen hohen finanziellen Schaden erlitten.

Eine 66-jährige Frau hatte im vergangenen Jahr über ein soziales Netzwerk einen Mann in den USA kennengelernt. Daraus entstand eine vermeintliche Online-Freundschaft. Bereits nach kurzer Zeit täuschte der Mann vor, Geld für verschiedene Reparaturen zu benötigen. Teilweise drohte er der Frau auch sie zu verlassen, wenn sie ihm kein weiteres Geld schickt. Über ein Jahr hinweg überwies die Frau ihrem angeblichen Freund in den USA rund 20.000 Euro.

Bei einem weiteren Fall gab sich ein Betrüger als amerikanischer Kinderarzt in einem Auslandseinsatz aus. Im Oktober 2025 entstand der Kontakt zu der 55-jährigen Geschädigten über eine soziale Internetplattform. Unter verschiedenen Vorwänden brachte er die Frau dazu, ihm mehrfach Geld zu überweisen. Als sie den Betrug erkannte, war ihr bereits ein Schaden von knapp 20.000 Euro entstanden.

Die Polizei gibt erneut den Hinweis:

   -	Seien Sie misstrauisch bei schnellen Liebesbekundungen über das 
Internet. -	Überweisen Sie kein Geld und geben Sie keine 
Geschenkkarten oder Codes an Online-Bekanntschaften weiter. -	 
Versenden Sie keine intimen Bilder oder persönliche Daten an 
unbekannten Personen. -	Seien Sie vorsichtig und misstrauisch bei 
ständig wechselnden Nummern. -	Erstatten Sie frühzeitig Anzeige und 
wenden Sie sich an die Polizei, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 11:28

    POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

    Dornstetten (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Montagmorgen auf der Landesstraße 398 bei Dornstetten gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 20-Jähriger gegen 7:10 Uhr die Landesstraße von Dornstetten in Richtung Hörschweiler. In einer Rechtskurve geriet der Ford-Fahrer aufgrund der glatten Fahrbahn in den Gegenverkehr und prallte gegen ein ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:44

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Diebe klauen Bagger / Polizei sucht Zeugen

    Mühlacker (ots) - Im Zeitraum vom 01.02.2026, 16:00 Uhr, bis 02.02.2026, 07:30 Uhr, wurde auf einer Baustelle im Neubaugebiet Ziegelhöhe eine Arbeitsmaschine entwendet. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Abstellort, wo sich die Maschine befand. Derzeitigen Ermittlungen zufolge setzten die Unbekannten den Kompaktbagger in Betrieb und entfernte diesen vom ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:41

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Wohnung: Polizei sucht Zeugen

    Freudenstadt (ots) - Unbekannte Täter sind über das Wochenende in eine leerstehende Wohnung eingebrochen und haben Werkzeug entwendet. Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr, auf noch nicht bekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren