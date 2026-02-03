PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Diebe klauen Bagger
Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Im Zeitraum vom 01.02.2026, 16:00 Uhr, bis 02.02.2026, 07:30 Uhr, wurde auf einer Baustelle im Neubaugebiet Ziegelhöhe eine Arbeitsmaschine entwendet.

Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Abstellort, wo sich die Maschine befand. Derzeitigen Ermittlungen zufolge setzten die Unbekannten den Kompaktbagger in Betrieb und entfernte diesen vom Gelände.

Durch eine Öffnung im Bauzaun, fuhren sie die Maschine über den angrenzenden Acker und verluden sie mutmaßlich auf ein Transportfahrzeug. Der Bagger wurde anschließend abtransportiert.

Die entwendete Arbeitsmaschine ist ein weiß lackierter YANMAR Kompaktbagger, mit grün-roter Aufschrift. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Mühlacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim

