POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkener Unfallverursacher legt sich mit der Polizei an

Am Samstagabend kam es in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger Mann, offenbar unter Alkoholeinfluss, mit seinem Pkw gegen zwei geparkte Fahrzeuge stieß.

Gegen 21 Uhr wurde die Polizei zu dem Unfall gerufen. Bei der Kontrolle des Fahrers zeigte dieser bereits eine deutliche Alkoholisierung und verweigerte den freiwilligen Alkoholtest. Der Vorfall nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als der Mann auch bei der Aufforderung, eine Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus abzugeben, sich vehement weigerte.

Trotz guten Zuredens seitens der Polizisten stellte sich der 48-Jährige gegen die Maßnahme. Um eine Blutprobe zu entnehmen, mussten die Einsatzkräfte letztlich auf körperliche Gewalt zurückgreifen und den Mann zu Boden bringen. Nach erfolgreicher Entnahme der Probe wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

