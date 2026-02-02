PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkener Unfallverursacher legt sich mit der Polizei an

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend kam es in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger Mann, offenbar unter Alkoholeinfluss, mit seinem Pkw gegen zwei geparkte Fahrzeuge stieß.

Gegen 21 Uhr wurde die Polizei zu dem Unfall gerufen. Bei der Kontrolle des Fahrers zeigte dieser bereits eine deutliche Alkoholisierung und verweigerte den freiwilligen Alkoholtest. Der Vorfall nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als der Mann auch bei der Aufforderung, eine Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus abzugeben, sich vehement weigerte.

Trotz guten Zuredens seitens der Polizisten stellte sich der 48-Jährige gegen die Maßnahme. Um eine Blutprobe zu entnehmen, mussten die Einsatzkräfte letztlich auf körperliche Gewalt zurückgreifen und den Mann zu Boden bringen. Nach erfolgreicher Entnahme der Probe wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 15:16

    POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannte verteilen Krähenfüße: Zeugenaufruf

    Horb am Neckar (ots) - Mindestens 4 Fahrzeuge sind im Zeitraum vom 25.01.2026 bis 30.01.2026 durch metallische Krähenfüße auf den Straßen im Stadtteil Isenburg beschädigt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand legte unbekannte Täterschaft bereits in der Nacht vom 25.01.2026 auf den 26.01.2026 sogenannte Krähenfüße im Bereich Isenburg aus und beschädigte ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:45

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Love Scamming - wenn aus Liebe Betrug wird

    Freudenstadt (ots) - Ein weiterer Fall von sogenanntem Love Scamming wurde dem Polizeirevier Freudenstadt bekannt. Eine Frau aus dem Stadtgebiet lernte Ende des vergangenen Jahres über das Internet einen bislang unbekannten Mann kennen und stand in der Folge über mehrere Wochen mit diesem in Kontakt. Im Verlauf der Kommunikation forderte der Mann wiederholt ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:19

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Hoher Schaden durch falsche Bankangestellte

    Bad Liebenzell (ots) - Eine 68-jährige Frau aus Bad Liebenzell ist in der vergangenen Woche Opfer einer Betrügerin geworden, welche sich als Mitarbeiterin einer Bank ausgab. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen teilte die vermeintliche Bankangestellte telefonisch mit, dass es aufgrund einer Ablehnung verschiedener Cookies in einer Onlinebanking-App zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren