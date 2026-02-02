PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannte verteilen Krähenfüße: Zeugenaufruf

Horb am Neckar (ots)

Mindestens 4 Fahrzeuge sind im Zeitraum vom 25.01.2026 bis 30.01.2026 durch metallische Krähenfüße auf den Straßen im Stadtteil Isenburg beschädigt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand legte unbekannte Täterschaft bereits in der Nacht vom 25.01.2026 auf den 26.01.2026 sogenannte Krähenfüße im Bereich Isenburg aus und beschädigte mindestens ein Fahrzeug. Da der Pkw im Anschluss nicht mehr bewegt wurde, wurde der Reifenschaden erst später bemerkt.

Am Donnerstagabend, gegen 19:00 Uhr, wurden durch unbekannte Täter mindestens drei Krähenfüße im Bereich Tälestraße/ Höfestraße verteilt. An zwei PKWs entstand durch das Überfahren ein Reifenschaden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden mehrere Krähenfüße vor ein in der Höhenstraße geparktes Fahrzeug gelegt. Die Besitzerin stellte am Freitagmorgen fest, dass ihr rechter Vorderreifen platt war und ein Metallstück darin steckte.

Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:45

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Love Scamming - wenn aus Liebe Betrug wird

    Freudenstadt (ots) - Ein weiterer Fall von sogenanntem Love Scamming wurde dem Polizeirevier Freudenstadt bekannt. Eine Frau aus dem Stadtgebiet lernte Ende des vergangenen Jahres über das Internet einen bislang unbekannten Mann kennen und stand in der Folge über mehrere Wochen mit diesem in Kontakt. Im Verlauf der Kommunikation forderte der Mann wiederholt ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:19

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Hoher Schaden durch falsche Bankangestellte

    Bad Liebenzell (ots) - Eine 68-jährige Frau aus Bad Liebenzell ist in der vergangenen Woche Opfer einer Betrügerin geworden, welche sich als Mitarbeiterin einer Bank ausgab. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen teilte die vermeintliche Bankangestellte telefonisch mit, dass es aufgrund einer Ablehnung verschiedener Cookies in einer Onlinebanking-App zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren