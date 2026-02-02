Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannte verteilen Krähenfüße: Zeugenaufruf

Horb am Neckar (ots)

Mindestens 4 Fahrzeuge sind im Zeitraum vom 25.01.2026 bis 30.01.2026 durch metallische Krähenfüße auf den Straßen im Stadtteil Isenburg beschädigt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand legte unbekannte Täterschaft bereits in der Nacht vom 25.01.2026 auf den 26.01.2026 sogenannte Krähenfüße im Bereich Isenburg aus und beschädigte mindestens ein Fahrzeug. Da der Pkw im Anschluss nicht mehr bewegt wurde, wurde der Reifenschaden erst später bemerkt.

Am Donnerstagabend, gegen 19:00 Uhr, wurden durch unbekannte Täter mindestens drei Krähenfüße im Bereich Tälestraße/ Höfestraße verteilt. An zwei PKWs entstand durch das Überfahren ein Reifenschaden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden mehrere Krähenfüße vor ein in der Höhenstraße geparktes Fahrzeug gelegt. Die Besitzerin stellte am Freitagmorgen fest, dass ihr rechter Vorderreifen platt war und ein Metallstück darin steckte.

Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell