Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Pforzheim (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 1125 am Montagmorgen wurden zwei Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 10 Uhr eine 20-jährige Kia-Fahrerin die L1125 von Öschelbronn kommend in Fahrtrichtung Niefern. Glätte könnte die Ursache gewesen sein, dass sie in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommenden 70-jährigen Nissan-Fahrer kollidierte. Die Fahrbahn musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Beide Fahrer wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim

