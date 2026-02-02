PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere Goldbarren

Sternenfels (ots)

Eine Seniorin im Ortsteil Diefenbach ist am Mittwoch, den 28.01.2026, Opfer der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" geworden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erhielt die Frau gegen 9:00 Uhr einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten des Raubdezernats Pforzheim. Durch geschickte Gesprächsführung bewegten die Anrufer die 83-Jährige dazu, mehrere Goldbarren in einem Schnellkochtopf vor ihr Haus zu stellen. Dort wurde der Topf samt Inhalt von der bislang unbekannten Täterschaft abgeholt, ohne dass es zu einem persönlichen Kontakt mit der Geschädigten kam. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei warnt vor Betrugsstraftaten zum Nachteil älterer Menschen. - Echte Polizeibeamte werden Bürgerinnen und Bürger nicht telefonisch nach Bargeld und Wertgegenständen befragen oder gar deren Aushändigung verlangen. - Die Polizei schickt niemanden zum Einsammeln von Wertgegenständen. - Wenn sich im Rahmen eines Telefongesprächs Zweifel an der Identität einer vermeintlichen Amtsperson ergeben, sollte das Gespräch beendet werden. Im Anschluss kann die Behörde, von der der angebliche Amtsträger kommt, angerufen werden, um die Echtheit zu überprüfen.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

