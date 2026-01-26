FW-EN: Wetter - Tragehilfe für den Rettungsdienst

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Freitag, den 23.01.26, um 17:59 Uhr zu einem unklaren Brandgeruch auf der Bachstraße alarmiert. Eine Autofahrerin hatte im Vorbeifahren Brand- und Rauchgeruch wahrgenommen und den Notruf verständigt. Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte vollständig kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass in einem Garten ein feuchter Grill entzündet ...

