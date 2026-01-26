PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Tragehilfe für den Rettungsdienst

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde heute Morgen um 09:35 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Schlebuscher Straße alarmiert. Dort benötigte die Besatzung eines Rettungswagens aufgrund der Wetterverhältnisse und teilweise vereister Fahrbahn Unterstützung beim Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt, und die Feuerwehr konnte den Einsatz nach rund 60 Minuten beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:14

    FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Wochenende

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Freitag, den 23.01.26, um 17:59 Uhr zu einem unklaren Brandgeruch auf der Bachstraße alarmiert. Eine Autofahrerin hatte im Vorbeifahren Brand- und Rauchgeruch wahrgenommen und den Notruf verständigt. Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte vollständig kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass in einem Garten ein feuchter Grill entzündet ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:17

    FW-EN: Wetter - Einsatz auf der Polizeiwache am Abend

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am 22.01.2026 um 20:29 Uhr zu einem Einsatz auf der Polizeiwache in der Kaiserstraße alarmiert. Die diensthabenden Beamten klagten über Reizungen der Atemwege und einen undefinierbaren Geruch im Aufenthaltsraum. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurden die Räumlichkeiten mit einem Messgerät kontrolliert. Hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren