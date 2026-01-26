FW-EN: Wetter - Tragehilfe für den Rettungsdienst
Wetter (Ruhr) (ots)
Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde heute Morgen um 09:35 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Schlebuscher Straße alarmiert. Dort benötigte die Besatzung eines Rettungswagens aufgrund der Wetterverhältnisse und teilweise vereister Fahrbahn Unterstützung beim Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt, und die Feuerwehr konnte den Einsatz nach rund 60 Minuten beenden.
