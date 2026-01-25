FW-EN: Wetter - drei Einsätze am Wochenende

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Freitag, den 23.01.26, um 17:59 Uhr zu einem unklaren Brandgeruch auf der Bachstraße alarmiert.

Eine Autofahrerin hatte im Vorbeifahren Brand- und Rauchgeruch wahrgenommen und den Notruf verständigt.

Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte vollständig kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass in einem Garten ein feuchter Grill entzündet worden war und mehrere Kamine brannten.

Da keine Gefahr bestand, wurde der Einsatz nach 20 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Esborn wurde gestern Abend um 21:58 Uhr zu einer Ölspur auf der Schmiedestraße alarmiert.

Dort hatte ein Fahrzeug Öl verloren. Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte erkundet und mit Warnschildern abgesichert.

Anschließend wurde die Einsatzstelle zur Beseitigung der Verunreinigung an den Stadtbetrieb übergeben.

Der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Heute Morgen um 08:30 Uhr wurde die Löscheinheit Alt-Wetter in das städtische Hallenbad in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße alarmiert.

Dort war es nach einem Wassereintritt in den Aufzugsschacht zu einem Schmorrbrand gekommen.

Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte stromlos geschaltet und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Dabei konnten keine erhöhten Temperaturen mehr festgestellt werden.

Das verbliebene Wasser im Aufzugsschacht wurde mittels Tauchpumpe entfernt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, sodass der Einsatz nach 90 Minuten beendet werden konnte.

Für die Dauer des Einsatzes der Feuerwehr war das Bad geschlossen. Nach der Beseitigung des Wassers konnte wieder normal geöffnet werden.

