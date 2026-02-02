Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Baugeräte aus Rohbau entwendet: Polizei sucht Zeugen

Eutingen im Gäu (ots)

In einen Rohbau in der Weizenstraße ist unbekannte Täterschaft in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen und hat mehrere Baumaschinen mitgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 16:45 Uhr, und Freitag, 7:00 Uhr, in das im Rohbau befindliche Gebäude ein und entwendeten mehrere Baugeräte. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens wird auf 9.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell