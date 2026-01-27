PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb greift unbemerkt in den Rucksack

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Montagnachmittag, 26.01.2026, erbeutete ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse einer Seniorin, als sie sich am Niederwall aufhielt.

Um 16:00 Uhr machte eine Passantin die 86-jährige Bielefelderin zwischen der Hermannstraße und der Ravensberger Straße auf ihren offenstehenden Rucksack aufmerksam. Tatsächlich war die Tasche geöffnet worden und ihr Portemonnaie fehlte.

Die 86-Jährige hatte um 15:00 Uhr das letzte Mal ihre Geldbörse genutzt.

Die Bielefelderin fand heraus, dass ein Gutschein, der sich in ihrem Portemonnaie befand, gegen 16:15 Uhr in einem Diskcounter an der Detmolder Straße, zwischen der Otto-Brenner-Straße und der Straße An der Krücke, zum Bezahlen genutzt wurde.

Die Polizei rät, Wertgegenstände nah am Körper zu tragen, bestenfalls in den Innentaschen der Kleidung. Umhängetaschen und Rücksäcke sollten vor dem Körper oder seitlich unter dem Arm getragen werden.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

