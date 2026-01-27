POL-BI: Einbrecher wecken Bewohner
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Stieghorst - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 24.01.2026, ergriffen Einbrecher die Flucht, als ein Hausbewohner am Lipper Hellweg erwachte. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen Mitternacht warfen unbekannte Täter eine Scheibe ein und gelangte dadurch in ein Haus am Lipper Hellweg, in Höhe Am Niederfeld. Als sie das Haus nach Wertsachen durchsuchten, wachte ein Bewohner auf. Die Einbrecher flüchteten daraufhin in eine unbekannte Richtung. Nach dem aktuellen Kenntnisstand machten die Täter keine Beute.
Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
