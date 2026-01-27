PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher wecken Bewohner

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 24.01.2026, ergriffen Einbrecher die Flucht, als ein Hausbewohner am Lipper Hellweg erwachte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen Mitternacht warfen unbekannte Täter eine Scheibe ein und gelangte dadurch in ein Haus am Lipper Hellweg, in Höhe Am Niederfeld. Als sie das Haus nach Wertsachen durchsuchten, wachte ein Bewohner auf. Die Einbrecher flüchteten daraufhin in eine unbekannte Richtung. Nach dem aktuellen Kenntnisstand machten die Täter keine Beute.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

