Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch über die Terrasse

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Oldentrup - Am Freitag, 23.01.2026, stahlen Einbrecher aus einem Haus an der Straße Am Wiehagen Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr am Freitag, 23.01.2026, gelangten Einbrecher auf ein Grundstück am Wiehagen, im Bereich zwischen Am Strebkamp und der Oldentruper Straße. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein, durchsuchten das Haus und nahmen Bargeld an sich. Anschließend flüchteten sie in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell