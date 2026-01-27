PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch über die Terrasse

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Oldentrup - Am Freitag, 23.01.2026, stahlen Einbrecher aus einem Haus an der Straße Am Wiehagen Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr am Freitag, 23.01.2026, gelangten Einbrecher auf ein Grundstück am Wiehagen, im Bereich zwischen Am Strebkamp und der Oldentruper Straße. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein, durchsuchten das Haus und nahmen Bargeld an sich. Anschließend flüchteten sie in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:40

    POL-BI: Diensthund "Seargent" stöbert flüchtigen Täter auf

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- BAB 2- Herford- Vlotho- Mit Hilfe eines Diensthunds fassten Polizisten am Sonntag, 25.01.2026, einen angetrunkenen Ford-Fahrer, der vergeblich versucht hatte, sich zu Fuß der Kontrolle zu entziehen. Er besaß keinen Führerschein. Einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei fiel gegen 04:20 Uhr, ein vor ihnen fahrender Ford Transit auf, der die BAB 2 in Richtung Dortmund befuhr. In ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:32

    POL-BI: Trio schlägt Diskobesucher

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Die Polizei sucht mindestens drei Männer, die in der Nacht auf Samstag, 24.01.2026, an der Duisburger Straße auf einen 25-Jährigen einschlugen. Zeugen beobachteten gegen 04:30 Uhr, dass die Männer den 25-jährigen Hiddenhausener vor dem Eingang des Clubs attackierten. Als er bereits am Boden lag, traten die Angreifer auf den Mann ein. Ein Türsteher schritt ein, woraufhin ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:56

    POL-BI: Pedelec mit Pistole geraubt

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gellershagen - Am Freitagabend, 23.01.2026, wurde ein Bielefelder an der Weihestraße von einem bewaffneten Täter ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:35 Uhr hielt sich ein 25-jähriger Bielefelder an der Weihestraße, in Höhe Schelpsheide, auf. Plötzlich näherte sich ein vermummter Täter, bedrohte ihn mit einer Pistole und entwendete das Pedelec des Bielefelders. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren