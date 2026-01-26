Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio schlägt Diskobesucher

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Die Polizei sucht mindestens drei Männer, die in der Nacht auf Samstag, 24.01.2026, an der Duisburger Straße auf einen 25-Jährigen einschlugen.

Zeugen beobachteten gegen 04:30 Uhr, dass die Männer den 25-jährigen Hiddenhausener vor dem Eingang des Clubs attackierten. Als er bereits am Boden lag, traten die Angreifer auf den Mann ein.

Ein Türsteher schritt ein, woraufhin sich die Täter entfernten. Der 25-Jährige wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Zeugenaussagen waren die Täter etwa 17 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer von ihnen sei groß gewesen und hatte lockige Haaren und ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu den Schlägern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell